Jessica Thivenin, son bébé opéré d'urgence : message bouleversant d'un proche

Maylone, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia est né le 7 octobre 2019 pour le plus grand bonheur de ses parents. Malheureusement, le couple a vite appris que leur enfant devait être opéré d'urgence. Une annonce terrible qui a bouleversé la famille des Marseillais. Après les nombreux messages de soutien reçus des fratés, Jessica Thivenin a eu droit à un hommage bouleversant.

Mercredi 9 octobre 2019, Magalie Berdah, fondatrice de Shauna Events – Société de communication, d'événementiel et de marketing social qui collabore notamment avec les stars de télé-réalité – et chroniqueuse dans Touche pas mon poste a publié sur Instagram deux photos de Jessica Thivenin, accompagnées d'un message qui fait vite monter la larme à l'oeil.

Le voici, tel quel : "Quelle maman formidable tu es !! Tu as mené à bout ta grossesse avec force et courage, chaque maman comme moi t'a regardé pendant ces mois où tu as dû rester allongée et traverser toutes les étapes d'une grossesse ! On s'est toutes reconnues en toi et à la fois on s'est toutes dit à un moment : c'est une vraie guerrière !! Rester allongée sans bouger et attendre que son petit ange vienne au monde pendant tant de mois ! Lutter pour mener à bien sa grossesse et surtout compter que chaque jour passé était un jour de gagné... BRAVO je suis tellement fière de la maman que tu es devenue, ton fils est un petit guerrier comme sa maman et comme son papa, 2kg190 d'amour !! L'amour que tu lui as donné pendant ces mois... je t'aime ma Jess !! Tu as le coeur pur, je t'ai connu jeune femme aujourd'hui je te connais maman, et la maman m'épate encore plus que la jeune femme ! Je t'aime ma chérie et je suis sûre que ce petit MAYLONE nous réserve de belles surprises."