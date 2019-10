Nabilla maman ? Elle répond en larmes à la rumeur et fait des révélations

Lundi 7 octobre 2019, en milieu de journée, Nabilla a fait savoir qu'elle n'avait pas encore donné naissance à son fils Milann. Sur Snapchat, elle a fait de sacrées révélations sur sa grossesse, retenant difficilement ses larmes.

Bouleversée de voir ses followers morts d'inquiétude pour elle et son bébé après son long silence, Nabilla s'est filmée et s'est montrée rassurante. "Je reprends la parole car je vois plein de choses partout et je vois que tout le monde est inquiet. J'ai passé deux jours à la maternité. J'avais des grosses contractions. J'avais vraiment très mal, mais le bébé n'est pas prêt à sortir. Mon col n'était pas assez ouvert. Hier soir, ils m'ont renvoyée à la maison, je n'ai pas réussi à dormir, je n'étais vraiment pas bien. Mais le bébé va bien", raconte-t-elle face caméra.

En larmes, la femme de Thomas Vergara a poursuivi : "Ça me touche que vous soyez autant inquiets pour moi. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je donne des nouvelles. J'étais hyper fatiguée, ce soir, j'ai rendez-vous pour mesurer le bébé qui est très grand et prend beaucoup de place. Normalement, l'accouchement est prévu pour les jours à venir." C'est même cette semaine, mardi, mercredi ou jeudi que Milann devrait naître.

Sachant cela et étant donné sont état de fatigue avancé, Nabilla souhaite donc se reposer au maximum et, toujours en larmes, elle a confié combien elle était déjà émue à l'idée de rencontrer son enfant : "On a hâte de rencontrer notre fils, le prendre dans mes bras. Je reste positive. Ne vous inquiétez pas. Je vais y arriver." La starlette n'a plus que quelques jours à tenir. Dans une story Snapchat de Thomas Vergara Nabilla dit avoir été déçue de rentrer chez elle avec son bébé dans son ventre et non dans ses bras.

C'est donc la fin des rumeurs les plus folles. Oui le 5 octobre, la jeune femme est partie "en catastrophe" à la maternité, mais non, elle n'a pas accouché et non sa grand-mère n'a pas gaffé à propos de la naissance de son bébé !