Nabilla enceinte, prise de contractions: "On part en catastrophe à la maternité"

L'accouchement de Nabilla, c'est pour bientôt ! Prise de contractions, la future maman et son mari Thomas Veraga ont filé à la maternité le samedi 5 octobre 2019. Sur Snapchat, l'époux de Nabilla a raconté : "on part en catastrophe, direction la maternité après une nuit très mouvementée". L'ancienne candidate de télé-réalité a quant à elle expliqué : "J'ai trop mal, je n'ai pas dormi de la nuit." Impatient, Thomas a hâte de rencontrer enfin son petit garçon Milann. Il a déclaré tout sourire : "Peut-être que mon fils va naître le 5 ou le 6 octobre".

Le terme de Nabilla était prévu pour le 20 octobre 2019 mais il semblerait que le petit garçon en ait décidé autrement. Très attentionné, le futur papa a essayé de rassurer sa femme tout au long du trajet. Il a déclaré amusé, pensant au futur accouchement :"Je sens qu'elle va me broyer les doigts." Dans la voiture, la belle brune de 27 ans a également raconté : "Le gynéco m'a dit :"Venez vite à la maternité. Je suis paniquée. J'ai trop peur." Une fois arrivé à l'hôpital, Thomas s'est filme en tenue de bloc. "On vient d'arriver on m'a dit d'enfiler ça." On a ensuite découvert le futur papa remplir des papiers administratifs avant l'entrée au bloc de sa femme.

Il y a quelques jours, Nabilla confiait qu'elle était impatiente de donner naissance à son fils tout en rappelant ses angoisses à l'idée d'accoucher. Sur instagram, elle expliquait : "J'ai l'impression que je ne vais jamais accoucher. Je n'ai pas trop de contractions, juste vite fait. Je ne sais pas..."

Il semblerait que son voeu soit sur le point de se réaliser, ou que ce soit peut-être déjà fait !