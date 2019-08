Nabilla enceinte : le visage de son bébé Milann, en vidéo 4D, la fait craquer

Nabilla (27 ans) accouchera d'ici quelques mois de son fils, déjà prénommé Milann. Et même si l'accouchement prévu le 26 octobre la stresse, la future maman a eu la chance de découvrir son bébé en 4D. Sur Snapchat, elle raconte : "Je n'ai pas dormi de la nuit, je vais voir le bébé. Je suis surexcitée, comme si c'était Noël ou comme si j'avais gagné au loto." Impatients, Nabilla et son mari Thomas Vergara sont arrivés avec 40 minutes d'avance au rendez-vous chez le médecin. Après tout, c'est vrai, on n'est jamais trop prudent. Une fois allongée sur le fauteuil, les futurs parents découvrent les premières images 4D de leur enfant...