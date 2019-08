Nabilla enceinte : le prénom du bébé confirmé, une orthographe orginale

Le 26 octobre prochain, Nabilla et son son mari Thomas Vergara devraient accueillir leur premier enfant, un petit garçon. Si le sexe du bébé était connu, son prénom vient d'être révélé par la jeune maman. Il s'agit de Milann.

L'ex-star de télé-réalité devenue femme d'affaires a lancé le 5 août un défi à ses internautes. Elle a demandé à ses fans de tenter de trouver comment elle nommerait son enfant. Pour ce faire, ils devaient faire leur proposition en légende d'une photo d'elle dévoilant son baby bump en sous-vêtements. Elle a ensuite juré qu'elle likerait la bonne réponse. C'est chose faite depuis le 7 août.

Le divin enfant s'appellera donc Milann et, comme l'a fait savoir la jeune femme de 27 ans, ce choix ne date pas d'hier. "La vraie histoire, c'est qu'on avait trouvé très tôt ce prénom. Dès mon quatrième mois de grossesse on commençait déjà à appeler le bébé comme ça", a-t-elle expliqué sur Snapchat.

Si, pour Nabilla et Thomas Vergara, "c'est ce prénom et pas un autre", le couple a choisi de l'orthographier de façon originale. "On lui a donné une orthographe un peu particulière pour qu'il se démarque", confirme-t-elle. C'est donc Milann avec deux N.

Côté santé, Nabilla va mieux, après son malaise du 5 août. La star, qui a eu une grosse frayeur et a fait des examens à l'hôpital, est contrainte de suivre un traitement. Elle a confirmé sur Snapchat qu'il s'agissait bien d'une anémie. En plus de prendre des compléments alimentaires, elle a changé sa façon de se nourrir. Elle dévore oranges et lentilles et semble apprécier ce nouveau régime !