Nabilla enceinte : le prénom de son bébé trouvé, son défi aux internautes

Depuis ce post, les commentaires pleuvent, les propositions de prénom qui vont avec également. Et bien évidemment tout le monde guette le like de Nabilla. Like qui confirmera le prénom de son fils !

Les paris sont donc ouverts et certains n'hésitent pas à proposer des prénoms farfelus. D'autres misent sur du classique. Enfin, certains imaginent un prénom composé de celui de la mère et du père. Un mélange qui donnerait Natho ou Thombila !

Ce grand jeu de devinette 2.0 doit certainement faire sourire la star. Cela effacera peut-être certains messages haineux dont Nabilla et son bébé ont été récemment victimes : il y a quelques jours, la jeune femme avait révélé avoir reçu un message d'une internaute souhaitant la mort de son fils.