Nabilla enceinte et indignée : une internaute souhaite la mort de son bébé

Nabilla, actuellement enceinte de six mois, vient d'affronter une nouvelle fois la bêtise et la méchanceté de certains internautes.

Dans les commentaires de l'une de ses dernières publications montrant son imposant baby bump, l'ex-star de télé-réalité de 27 ans aujourd'hui mariée à son chéri Thomas Vegara a pu lire : "Ton bébé devrait mourir. Cela te ferait un scoop plus intéressant et plus de followers", le tout agrémenté de smileys hilares. Un message d'une cruauté et d'une bêtise abyssales qui a fait réagir la future maman. "Arf... Parfois vous me faites peur. Heureusement que je suis blindée", a-t-elle écrit en story en ce début de mois d'août.

Quelques instants plus tard, elle continuait sur son compte Snapchat : "Je suis habituée, mais c'est dangereux si vous dites ça à quelqu'un de sensible, ça peut blesser. Surtout que je l'ai déjà dit, si tu m''aimes pas, tu me suis pas. J'ai plus de 4 millions de personnes qui me suivent sur Insta. Si vous ne m'aimez pas, ne me suivez pas. Je ne vois pas pourquoi vous venez sur mon profil pour me soûler, c'est étrange quand même. J'ai jamais compris les gens qui critiquent gratuitement avec de la haine. Mais je pense qu'ils sont mal dans leur vie et ils veulent attaquer. Si vous avez des critiques sur les réseaux sociaux, ne faites pas attention, ce sont des haters."

Pour rappel, c'est en avril dernier que Nabilla révélait à Paris Match qu'elle attendait son premier enfant, un petit garçon fruit de ses amours avec Thomas. Trois mois plus tard, le 30 juillet, elle confiait appréhender quelque peu son futur accouchement, sur Snapchat : "Pour les personnes qui me demandent si j'ai peur d'accoucher... Bah oui ! Je suis terrifiée par cette idée, j'en fais des cauchemars la nuit. J'ai trop peur. J'essaye de ne pas y penser. Je sais que ça approche, mais je n'ai pas envie d'y penser, je n'ai lu aucun truc là-dessus. Pour moi, le bébé va sortir comme par magie dès qu'il sera prêt." Et d'ajouter sur l'hypothèse où elle aurait trop mal durant l'accouchement : "Clairement je vais faire une péridurale. En fait je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il soit en bonne santé. C'est mon fils avant moi."