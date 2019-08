Nabilla enceinte : la star a fait un malaise, séjour aux urgences et frayeur

Nabilla a eu une grosse frayeur lundi 5 août. La jeune femme qui est enceinte de son premier enfant, un petit garçon, a perdu connaissance. Afin de rassurer ses fans, elle a raconté dans les détails ce qu'il s'est passé et a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

"Je rigole mais c'était terrible. On garde le sourire", a tout d'abord écrit Nabilla sur Snapchat. Consciente d'avoir inquiété ses fans en ne postant rien sur les réseau social pendant plusieurs heures, la star de télé-réalité a raconté le malheur qui lui est arrivé. "Je me suis évanouie. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais je pense que c'est à cause de la fatigue." Heureusement, la jeune femme de 27 ans a pu compter sur son mari Thomas Vergara. "Il a dû parti à la pharmacie, mon médecin a fait une ordonnance d'urgence pour acheter des vitamines spéciales, du fer et plein de choses pour que j'aille mieux", poursuit la future maman.

Un traitement qui semble-t-il a porté ses fruits puisque le lendemain, mardi 6 août, la belle brune est en forme : "Depuis ce matin ça va vraiment mieux ne vous inquiétez pas." Puis elle a raconté comment elle est tombée et n'a pas caché avoir eu peur pour son bébé. "C'est vrai qu'on a eu très très peur car je suis tombée sur le dos. J'ai des bleus sur les coudes et un bleu au niveau du bas du dos. On a été aux urgences et on voulait être sûr que le bébé aille bien et il va bien", raconte-t-elle. "Un peu paniquée" sur le moment, Nabilla a bien l'intention de continuer de prendre ses vitamines et ses compléments alimentaires afin de vivre une fin de grosse en forme et sereine.