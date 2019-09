Nabilla enceinte : Nouvelle date d'accouchement, son fils attendu le...

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont en contact direct avec leurs fans. Ceux de Nabilla Vergara y suivent l'évolution de sa grossesse avec attention. La future maman de 27 ans, qui ne cache pas son impatience, leur annonce sa nouvelle date d'accouchement : le petit Milann est visiblement pressé de venir au monde...

Nabilla compte près de 5 millions d'abonnés sur Instagram. Ce dimanche 29 septembre 2019, elle y a publié une capture d'écran de l'application "Grossesse +" sur son téléphone. L'appli l'a ainsi informée qu'elle était enceinte de 37 semaines, et a indiqué une nouvelle date d'accouchement. Le petit garçon de Nabilla et Thomas Vergara est désormais attendu pour le dimanche 20 octobre, six jours plus tôt que la précédente date, initialement fixée au 26 octobre. De quoi faire plaisir à la jolie brune au baby bump très très rond qui semble ne plus en pouvoir d'attendre que bébé pointe le bout de son nez. La jeune femme utilise cependant son temps à se préparer à la venue de son fils, notamment avec sa future poussette dernier cri...