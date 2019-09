Nabilla Benattia enceinte : "J'ai des contractions et je suis épuisée"

Dans les semaines à venir, le quotidien de Nabilla Benattia va changer du tout au tout. Son mari Thomas Vergara et elle s'apprêtent à accueillir leur premier enfant, un petit garçon qu'ils comptent prénommer Milann. Et régulièrement, la future maman de 27 ans partage les joies et les peines de sa grossesse.

Mais dernièrement, l'ancienne candidate de télé-réalité, notamment vue dans Les Anges, était moins active sur les réseaux sociaux. Lundi 23 septembre 2019, sur Twitter, l'un de ses abonnés lui a donc demandé si tout allait bien. "Je me repose, j'ai des contractions, je suis épuisée", a alors répondu Nabilla Benattia. On imagine donc que son bébé pointera rapidement le bout de son nez, pour le plus grand bonheur de ses parents. Mieux vaut profiter des dernières photos de son baby bump.