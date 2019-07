Nabilla, enceinte et mariée : pourquoi elle ne porte plus son alliance

Rien à signaler donc. Entre Nabilla et Thomas Vergara, tout roule. Plus encore, le couple semble plus soudé et amoureux que jamais. Le 25 juillet, toujours sur Instagram, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue businesswoman a d'ailleurs partagé une jolie photo sur laquelle elle se tient en culotte debout, baby bump en avant, contre sa moitié qui lui adresse un tendre regard plein d'amour.

Les futurs parents se sont dit "oui" à Londres le 7 mai dernier lors d'une cérémonie très intime au cours de laquelle n'ont assisté que les mamans des mariés. Quelques semaines plus tard, sur Snapchat, Nabilla annonçait l'organisation d'un mariage plus grand et plus festif après la naissance de son petit garçon. "Comme une grande fête... on s'est dit que ce serait mieux de le faire quand j'aurai accouché... Depuis toute petite, j'ai cette idée en tête, que vous découvrirez bientôt, je n'attendais que le prince charmant pour réaliser ce rêve. J'ai une idée bien précise de ce que je veux", avait déclaré la jeune femme. Rappelons que son accouchement est prévu pour octobre 2019 et que Magali Berdah avait révélé sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) que cette deuxième union aura lieu le 30 mai 2020. Entre temps, le couple aura déménagé à Dubaï, comme prévu.