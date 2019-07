Nabilla enceinte : en culotte avec son tendre époux Thomas Vergara

C'est auprès de nos confrères de Paris Match début juillet que Nabilla a révélé le sexe du bébé. "Jusque-là, avec mon frère et ma soeur, mes parents n'avaient eu que des petites-filles. La lignée Vergara est assurée avec ce petit prince", s'était réjoui le futur papa de 32 ans. Et son épouse Nabilla de poursuivre : "Je vais avoir deux garçons à la maison pour me traiter comme une reine. Et puis j'ai hâte d'entendre de nouveaux compliments. Cette fois, ce sera : 'Comme tu es belle maman.'"

Nabilla étant enceinte de six mois, il ne leur reste Thomas Vergara et elle plus que trois mois à patienter avant de rencontrer leur petit garçon. C'est donc le 25 octobre que la jeune femme devrait accoucher. Après l'arrivée de leur bébé, les amoureux envisagent de quitter Londres, où ils sont installés depuis 2016, pour Dubaï.