Nabilla enceinte : sa petite galère avant son accouchement

Avant de pousser pour accueillir son fils Milann, Nabilla Benattia, qui est enceinte de son premier enfant, s'entraîne à pousser un objet indispensable quand on a un bébé. Jeudi 26 septembre 2019, la femme de Thomas Vergara a partagé des stories dans lesquelles elle prend un cours... de poussette.

La belle brune de 27 ans et son époux ont misé sur la marque Cybex. Et la poussette pour laquelle ils ont opté est semble-t-il très complexe car un homme est venu chez eux leur expliquer comment elle fonctionnait. Il faut dire que Nabilla et Thomas ont souhaité s'offrir celle qui a une assistance électrique. Elle détecte les surfaces et facilite les montées et les descentes avec la sensation de rouler sur du plat. Quand la future maman a voulu l'enlever, elle a donc dévalé une pente à toute vitesse. "Il nous faut l'assistance électrique c'est sûr", a déclaré Nabilla hilare.

Cette dernière a semble-t-il hâte d'accoucher. Une fois son cours de poussette terminé, elle s'est offert une petite balade. "Je suis en train de marcher un petit peu car il paraîtrait que si je marche un peu, j'accoucherais plus vite", a-t-elle confié. Il faut dire que le 23 septembre dernier, Nabilla Benattia n'a pas caché être "épuisée". "Je me repose, j'ai des contractions", a-t-elle ajouté.

La belle brune a partagé toute sa grossesse sur les réseaux sociaux. Nul doute donc qu'une fois qu'elle aura accouché, elle dévoilera rapidement l'heureuse nouvelle. Mi-septembre, Nabilla a par exemple révéléavoir pris environ 16 kilos : "Il me reste 5 semaines de grossesse. Je vois mon gynécologue dans deux jours, je vais lui demander, je pense ce n'est pas excessif. (...) Je pense que c'était vraiment des kilos essentiels étant donné que je mange assez bien. (...) Donc c'est simplement des kilos d'amour."