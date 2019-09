Nabilla enceinte de 8 mois : talons hauts et robe moulante à la Fashion Week

Plus que quelques semaines à attendre avant l'arrivée du petit Milann, prénom choisi par Nabilla et Thomas pour leur premier enfant. Tout au long de sa grossesse, la jolie brune n'a cessé de documenter son quotidien - et son ventre arrondi - en partageant les hauts et les bas avec honnêteté. Dernier exemple en date sur Twitter le 23 septembre dernier. En réponse à un internaute demandant de ses nouvelles, elle a répondu : "Je me repose, j'ai des contractions, je suis épuisée". Mi-septembre, elle avait également révélé avoir pris 16 kilos depuis le début de sa grossesse : "Je pense que c'était vraiment des kilos essentiels étant donné que je mange assez bien. (...) Donc c'est simplement des kilos d'amour."