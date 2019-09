Maitre Gims marque l'Histoire au Stade de France, les stars applaudissent

Maître Gims est entré dans l'Histoire. Premier rappeur francophone à remplir le stade de France, il a clôturé en beauté sa tournée Fuego Tour le 28 septembre 2019. Pendant plus de deux heures, le rappeur de 33 ans a enflammé la scène devant plus de 72 000 spectateurs. De nombreux artistes l'ont rejoint pendant le spectacle comme son frère Dadju, Kendji Girac, Orelsan ou encore le duo Slimane et Vitaa. Dans les tribunes, on pouvait compter sur la future maman Nabilla ("La folie !!!!!!", a-t-elle commenté en story Instagram depuis les gradins) mais aussi sur Kaaris venus acclamer le chéri de DemDem.

Sur Instagram, M. Pokora aussi a salué l'exploit. "Bravo à Gims, premier artiste de notre génération à remplir le Stade de France. C'est beau", a-t-il écrit.