Demdem : La femme de Gims ultra décolletée avec Vitaa

Demdem est une femme qui aime changer de style au gré de ses envies. L'épouse de Gims peut-être très féminine et très sensuelle comme beaucoup plus casual. Comme pour la collection I am not un rapper qu'elle a créée pour ElevenParis. Après le succès des premières créations, Demdem planche sur de nouveaux modèles et promet "plein de nouveautés".