Nabilla Benattia maman : un membre de la famille a-t-il gaffé ?

Il faut dire que le 5 octobre, la jeune femme a indiqué qu'elle partait "en catastrophe" à la maternité "après une nuit très mouvementée". Et puis il y a aussi la date estimée de son accouchement, le 20 octobre – précisons qu'il n'y a rien de surprenant à donner naissance à son bébé avant la date prévue du terme.

Ce qui interpelle également les fans de la star, c'est l'absence de Nabilla et de Thomas Vergara des réseaux sociaux. Le couple, qui commente plusieurs fois par jour ses faits et gestes, est depuis mystérieusement silencieux. Si ce comportement particulier étonne et convainc les plus sceptiques que Nabilla a accouché, beaucoup écrivent sur Twitter que ce silence serait en réalité dû à un accord passé entre un magazine et Nabilla.

C'est à Paris Match qu'elle avait confirmé sa grossesse et le sexe du bébé. Pour ces internautes, il est certain que Nabilla ne révélera pas la naissance de son enfant ailleurs que dans les pages de la célèbre parution qui sort tous les jeudis. Une théorie qui pourra donc être vérifiée dans quelques jours, à moins que l'annonce ne soit faite avant sur le site internet du célèbre journal ! Suspense...