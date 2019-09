Jessica Thivenin : Oubliée la couvade, son mari Thibault retrouve ses muscles

Fin avril, Jessica Thivenin avait officialisé sa première grossesse sur Instagram. Et, comme toutes les futures mamans, la candidate des Marseillais a pris du poids. Solidaire, son mari Thibault Kuro Garcia a aussi affiché des kilos en plus sur la balance. Une couvade que le couple avait dévoilée, sur Instagram, en mai dernier. Mais depuis, le beau brun de 28 ans s'est repris en main.

Thibault a de nouveau fait attention à son alimentation et il a fait son retour en salle de sport. Et cela paie comme on peut le voir avec sa dernière publication. Le futur papa a posé torse nu, dans les vestiaires. Sur les clichés, on peut clairement voir ses abdos dessinés. "Ça commence un peu", a-t-il légendé son post qui a impressionné ses abonnés.