Mort d'Elizabeth II : Une célèbre candidate des Marseillais fait une énorme bourde, les internautes entre rire et dépit !

C'est une affaire qui a fait beaucoup rire la Toile et affolé certains. Alors que la mort d'Elizabeth II a plongé le monde dans un deuil historique, de nombreuses personnalités ont naturellement relayé cette triste disparition sur leurs réseaux sociaux avec de belles photos et de joyeux souvenirs de la monarque, disparue paisiblement à 96 ans. Mais l'un des partages a attiré l'attention plus que les autres, notamment du côté de la sphère télé-réalité en France. En effet, une énorme bourde d'une célèbre candidate des Marseillais a provoqué l'hilarité mais aussi l'affolement sur les réseaux sociaux.

Actuellement au casting de l'émission Les Cinquante sur W9, Océane El Himer, jumelle de Marine, n'a pas brillé par sa culture jeudi 8 septembre, après la mort de Sa Majesté. Elle a partagé un hommage sur lequel on voit une photo de Brigitte Macron, la femme du président Emmanuel Macron, avec le texte "RIP 1926-2022". Non, le but n'était en aucun cas une provocation, Océane El Himer a bien pensé que la première dame était décédée et n'a naturellement pas fait le calcul des dates. "En aucun cas je voulais faire de l'autodérision ou un comparaison, j'étais sur Insta je suis tombée sur la première story d'Audren Dimitris du coup j'ai reposté direct sans penser que cela était de l'autodérision, je pensais que c'était réel, a-t-elle expliqué en story. Toutes mes excuses à Madame Brigitte Macron et quand j'ai su que c'était pas une bonne information, j'ai aussitôt effacé. À bon entendeur."