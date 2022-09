Elizabeth II est morte

Le jubilé d'argent, puis celui d'or et de diamant, qui célèbre ses 60 ans de règne en 2012, permettent de mesurer décennie après décennie la popularité de cette adepte des tailleurs hauts en couleur. La princesse Margaret et son mariage tumultueux avec Peter Townsend, la découverte d'un espion russe communiste parmi ses employés, les divorces successifs du prince Andrew et Sarah Ferguson, de la princesse Anne et la capitaine Mark Phillips, puis la séparation du prince Charles et Diana en 1993... Lorsque ses proches font la Une des tabloïds, la reine reste digne et préfère la discrétion. Mais lorsque Lady Di meurt tragiquement dans un accident de voiture à Paris en 1997, le flegme à toute épreuve d'Elizabeth lui est vivement critiqué, au point qu'elle accepte finalement de témoigner de son deuil à la télévision.

Un règne record

La santé de fer de la monarque connaît quelques courtes pauses sans gravité au début des années 2000. Pourtant, elle continue d'effectuer plusieurs voyages officiels au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Irlande... En forme et non sans auto-dérision, elle accepte de jouer les James Bond girls avec Daniel Craig pour le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Londres en 2012. La reine Elizabeth devient le premier monarque britannique à célébrer son jubilé de saphir (65 ans de règne) en 2017, l'année même où son mari Philip prend sa retraite royale. Progressivement, elle charge le prince Charles et ses petits-enfants de la représenter à l'étranger.