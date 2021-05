Elizabeth II "dévastée" : le sort s'acharne, un autre fidèle compagnon est parti trop tôt

Déconvenue pour la reine. Elizabeth II vient de perdre l'un de ses chiens tant adorés. Il s'agit d'un de ses deux jeunes chiots corgis récemment offerts à la cheffe de la Couronne britannique. Fergus n'avait que quelques mois. Il était le cadeau du prince Andrew à sa mère lorsque le prince Philip avait été admis à l'hôpital avant de décéder quelques semaines plus tard. D'après plusieurs médias britanniques, la Britannique de 95 ans serait "dévastée" par la mort de Fergus.

Après le décès de son mari à l'âge de 99 ans, Elizabeth II n'avait pas souhaité revenir au palais de Buckingham, mais préférait rester à Windsor au Frogmore Cottage le temps de faire son deuil. Là bas, elle avait été photographiée à plusieurs reprises en train de balader les chiots Fergus et Muick. Pas de doute, ils étaient véritablement une source de bonheur pour la reine.

En mars dernier, la reine Elizabeth II avait choisi de prénommer elle-même ses deux nouveaux chiots. Elle retenait Fergus et Muick en hommage aux origines écossaises de sa mère, la reine mère Elizabeth. Fergus - un mélange de daschund et de corgi - était prénommé ainsi en référence à Fergus Bowes-Lyon, son grand-oncle. Muick est un hommage au lac Muick, qu'on trouve près du domaine de Balmoral, tant adoré par la reine.

Comme le savent les fans de monarchie britannique (et de The Crown), Elizabeth II adore les animaux, tout particulièrement les chevaux et les corgis. La mort de ses deux derniers chiens en 2018, Whisper et Willow, avait été une véritable épreuve pour elle. Quelques mois après, elle accueillait Candy, une chienne croisée dachshund et corgi. Cette passion dévorante pour ces petits chiens aux courtes pattes est survenue à son 18e anniversaire, lorsqu'elle a reçu un corgi en cadeau.

Après une année chargée en émotions, la reine avait choisi de résider dans sa résidence favorite : le château de Balmoral. Elle y a déménagé au début du mois de mai. En temps normal, la reine préfère arriver en Écosse au mois d'août. Tout un chamboulement.