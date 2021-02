Le prince Philip surveillé de près à l'hôpital : Buckingham donne enfin des nouvelles

Le retour au château de Windsor n'est pas pour tout de suite... Dans un communiqué relayé aux médias ce 23 février 2021, le palais de Buckingham a annoncé que le prince Philip allait rester hospitalisé pour encore plusieurs jours. Agé de 99 ans, le mari de la reine Elizabeth avait été admis à l'hôpital King Edward VII de Londres le 16 février dernier, par mesure de précaution, après qu'il se soit senti mal.

"Le duc d'Edimbourg reste à l'hôpital King Edward, où il reçoit des soins médicaux pour une infection. Il est à l'aise et répond au traitement mais il ne devrait pas sortir avant plusieurs jours", Buckingham a-t-il annoncé mardi. Si l'on savait déjà que l'état de santé du prince Philip n'était pas menacé par la Covid-19, on apprend aujourd'hui qu'il souffre tout de même d'une "infection".

Lundi, lors d'une sortie dans un centre de vaccination du Norfolk, son petit-fils le prince William s'est voulu rassurant : "Oui, il va bien, ils gardent un oeil sur lui", a-t-il affirmé en faisant un clin d'oeil, comme l'a rapporté la journaliste Rebecca English sur Twitter. Samedi dernier pourtant, c'est quelque peu ému que le prince Charles a rendu visite à son père à l'hôpital... Une visite d'autant plus remarquée que les allées et venues dans les hôpitaux sont limitées aux motifs impérieux en cette période de pandémie. C'est d'ailleurs pour limiter tout risque de contamination que le prince Philip (retraité depuis 2017) et la reine Elizabeth ont choisi de quitter Londres et Buckingham pour s'installer au château de Windsor en mars 2020.

De son côté, le prince Harry se tiendrait prêt à revenir en urgence au Royaume-Uni. Le duc de Sussex aurait pris l'initiative de se confiner dans sa villa de Montecito, en Californie, au cas où l'état de santé de son grand-père imposerait un retour express en jet privé à Londres. Enceinte de leur deuxième enfant, Meghan Markle pourrait quant à elle s'épargner un tel voyage et rester à la maison avec Archie (21 mois).

L'annonce de cette hospitalisation survient au moment même où les Sussex ont définitivement pris leurs distances de la monarchie, après un an d'indépendance aux Etats-Unis... Peut-être le couple donnera-t-il des nouvelles du prince Philip lors de son interview confidences avec Oprah Winfrey, qui sera diffusée le 7 mars sur la chaîne américaine CBS ?