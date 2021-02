Prince Charles, les larmes aux yeux : visite à son père le prince Philip, toujours à l'hôpital

Voilà maintenant quatre jours que le prince Philip, 99 ans, est hospitalisé. Mercredi dernier, le palais de Buckingham communiquait officiellement sur son séjour au King Edward VII Hospital, situé à Londres. "Son hospitalisation est une mesure de précaution sur conseil du médecin de son altesse royale, après qu'il s'est senti indisposé", faisait savoir le palais dans son document officiel. "Il est prévu que le duc reste à l'hôpital quelques jours en observation et se repose", était-il ajouté. Le mari de la reine Elizabeth II est toujours à l'hôpital et a reçu de la visite dans l'après-midi du samedi 20 février. Son fils le prince Charles (72 ans) s'est rendu à l'hôpital, une sortie très remarquée d'une demi-heure qui a secoué le père des princes William et Harry.

En effet, le prince Charles est apparu les larmes aux yeux à sa sortie du King Edward VII Hospital. Fallait-il en déduire que le mari de Camilla Parker-Bowles avait reçu de mauvaises nouvelles ?

La veille, vendredi 19 février, le palais de Buckingham avait fourni de nouvelles informations, indiquant que le prince Philip resterait "probablement à l'hôpital pendant le week-end et jusqu'à la semaine prochaine", précisant que le nonagénaire avait un bon moral.

Aux abords de l'hôpital, Twanna Saleh, 10 ans, a brandi samedi une pancarte faite maison, illustrée d'un coeur bleu et d'une fleur et souhaitant "bon rétablissement" au duc d'Edimbourg. "J'ai subi une chimiothérapie pendant cinq ans, j'étais triste pour Philip, alors j'ai écrit cette lettre pour qu'il se sente mieux", a expliqué l'enfant à l'agence de presse PA. Une douce attention qui a dû toucher le prince Charles.

Le fils de la reine Elizabeth et du prince Philip en a lourd sur le coeur en ce moment. En plus de l'hospitalisation de son père qui se poursuit et l'Angleterre qui est toujours confinée, il doit faire face à l'attitude jugée choquante de son plus jeune fils, le prince Harry. Beaucoup considèrent que son épouse Meghan Markle et lui ont été irrespectueux après que la reine leur a retiré leurs dernières fonctions royales. Sans compter l'annonce de l'interview avec Oprah Winfrey qui a fait l'effet d'un séisme... Un fossé plus que jamais insurmontable s'est dressé entre les Sussex et le reste de la famille royale.