Meghan Markle et Harry horriblement irrespectueux ? Un nouvel affront ne passe pas du tout

Des représentants officiels ont pointé du doigt le caractère horriblement irrespectueux de ce communiqué, à l'égard de la reine Elizabeth. D'autant que cette dernière doit faire face à une épreuve personnelle puisque son époux le prince Philip, 99 ans, est hospitalisé depuis le 17 février dernier. Il se trouve au King Edward VII Hospital, à Londres, depuis mardi dernier et y restera encore ce week-end. Il y a été admis après s'être senti mal.

"Ils ont un succès retentissant avec ce qu'ils ont choisi de faire aux États-Unis, cette vie indépendante. Et bonne chance à eux. Mais vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre", commente une source anonyme au Daily Mail. "Soyons clairs, les Sussex sont à l'origine de tout cela. (...) Mais la reine est ferme : soit vous êtes au service du public, soit vous ne l'êtes pas", réagit un autre insider auprès du tabloïd anglais.

Pour preuve de cette rupture définitive entre Meghan Markle, le prince Harry et la reine Elizabeth II, les deux parties n'ont pas réussi à rédiger un communiqué commun.

Harry et Meghan, avec leur fils Archie (1 an), sont installés en Californie depuis plusieurs mois et ont signé des contrats avec les plateformes Netflix et Spotify. Le couple a enregistré une interview avec la journaliste Oprah Winfrey diffusée le 7 mars prochain sur CBS. "Oprah Winfrey s'entretiendra avec Meghan, la duchesse de Sussex, dans une interview de grande envergure qui couvrira tout : ses débuts en tant que membre de la famille royale, son mariage, la maternité, son travail philanthropique et la façon dont elle gère la vie sous une pression publique intense. Plus tard, (Oprah Winfrey et Meghan Markle) seront rejointes par le prince Harry pour parler de leur déménagement aux États-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille en pleine expansion", a fait savoir la chaîne. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la reine Elizabeth ?