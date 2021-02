Meghan et Harry démis de leurs dernières fonctions royales : rupture définitive avec la reine

La prise de distance des Sussex avec la monarchie est désormais totale... Le 19 février 2021, le palais de Buckingham a publié un nouveau communiqué concernant le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Près d'un an après leur départ de la Couronne et le début de leur nouvelle vie en Californie, le duc et la duchesse se voient démis de leurs dernières fonctions royales par la reine Elizabeth...

"Le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé à sa majesté la reine qu'ils ne reviendront pas en tant que membres actifs de la famille royale, le communiqué informe-t-il. Suite à ses conversations avec le duc, la reine a confirmé par écrit qu'en se retirant de leur travail pour la famille royale il est impossible de conserver les responsabilités et devoirs qui vont de pair avec une vie de service publique. Les nominations militaires honorifiques et patronages royaux du duc et de la duchesse seront désormais retournés à sa majesté, avant d'être redistribués parmi les autres membres actifs de la famille royale." C'est le prince William et Kate Middleton, déjà bien occupés, qui vont être contents !

Le communiqué du palais de Buckingham se termine alors sur une touche plus personnelle, anticipant déjà les incontournables interprétations dramatiques des tabloïds : "Bien que nous soyons tous attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent très aimés par les membres de la famille." Comme l'a rapporté le reporter royal Omid Scobie sur Twitter, un porte-parole des Sussex a commenté cette décision : "Comme l'a prouvé leur travail au cours de l'année dernière, le duc et la duchesse de Sussex restent engagés envers leur devoir et leur service pour le Royaume-Uni et partout dans le monde, et ont offert de continuer leur soutien aux organisations qu'ils ont représentées en dehors de tout rôle officiel. Nous pouvons tous mener une vie de service. Le service est universel." Un léger différent se ferait-il sentir ?