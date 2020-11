Le prince Harry "attristé et déçu" d'avoir été recalé par Buckingham, Meghan à ses côtés

Harry "comprend qu'il n'a plus le même rôle formel dans la famille qu'auparavant, une source de People a-t-elle rapporté. Mais il était attristé et déçu de cette décision". Une déception d'autant plus grande que cet ancien militaire, qui a passé près de 10 ans au sein de l'armée britannique et effectué deux missions en Afghanistan en tant que Captain Wales, était déjà peiné de devoir renoncer ses fonctions militaires en début d'année pour quitter la monarchie et partir vivre aux Etats-Unis.

Soldat un jour, soldat pour toujours

Contrarié mais non moins déterminé, le prince Harry a organisé sa propre cérémonie au cimetière national de Los Angeles. Accompagné de Meghan Markle et suivi par un photographe, le Britannique a déposé des fleurs cueillies par son épouse dans le jardin de leur nouvelle demeure de Santa Barbara sur les tombes de soldats du Commonwealth.

"Soldat un jour, soldat pour toujours, quoiqu'il arrive. Pouvoir porter mon uniforme, pouvoir servir mon pays, sont parmi les plus grands honneurs de ma vie", le prince Harry a-t-il expliqué dimanche dans Declassified, podcast consacré aux histoires de militaires. "Je porte le Poppy [coquelicot, la fleur symbolisant le souvenir et portée en soutien aux forces armées, NDLR] pour honorer tous ceux qui ont servi, les soldats que j'ai connus, et ceux que je n'ai pas connu. Je le porte pour célébrer la bravoure et la détermination de tous nos vétérans, et leurs proches (...). Ce sont les personnes et moments dont je me souviens quand je salue, quand je me tiens au garde-à-vous et quand je dépose une couronne au Cénotaphe."