Elizabeth II réconfortée : la reine a reçu deux jeunes corgis en cadeau !

Seule et éprouvée dans son château de Windsor, Elizabeth II peut désormais se consoler, non pas avec un, mais deux chiots ! A en croire les informations du Sun publiées le 4 mars 2021, la reine de 94 ans a reçu en cadeau deux jeunes corgis, quelques mois seulement après le décès de son dorgi Vulcan (un croisement entre un corgi et un teckel). De quoi lui apporter un peu de joie en ce début d'année décidément compliqué...

"La reine est ravie. C'est impensable que la reine n'ait pas de corgi, a rapporté une source du journal anglais. C'est comme si la Tour de Londres n'avait pas de corbeaux. Ils ne sont là que depuis quelques semaines mais on dit qu'ils sont adorables et qu'ils ont déjà fait du château leur maison. Tous les deux apportent bruit et énergie au château, pendant que Philip est à l'hôpital." Nul ne connaît en revanche les noms des chiots...

Pour la première fois, la reine possède donc des chiens qui ne descendent pas de Susan, le tout premier corgi qu'elle avait reçu pour ses 18 ans en 1944. En tout, plus de trente compagnons à quatre pattes ont partagé la vie d'Elizabeth II. L'arrivée de ces deux chiots est d'autant plus surprenante qu'il avait été annoncé que la reine ne ferait plus se reproduire ses chiens adorés en raison de son grand âge, par peur de les laisser orphelins. Suite au décès de Willow en 2018, puis celui de Whisper, et enfin celui de Vulcan en novembre 2020, seul restait son dorgi Candy.