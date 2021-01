Kate Middleton et William : La famille s'agrandit, le couple a adopté un nouveau bébé

La famille royale s'agrandit ! Le prince William et son épouse Kate ont accueilli un nouveau bébé. Le couple a adopté le petit Daniel, âgé de 8 mois et offert par le frère de la duchesse de Cambridge.

L'information de cette nouvelle adoption parvient du Mail On Sunday, l'édition dominicale du Daily Mail. Le tabloïd révèle que le prince William et Kate ont accueilli un chiot de 8 mois baptisé Daniel. Le cocker anglais est un cadeau de James Middleton, le frère de Kate Middleton et beau-frère du monarque britannique. Il leur a été offert en novembre dernier, juste avant la mort du chien de la famille, Lupo.

"Le nouveau chiot est adorable et toute la famille en est folle, explique un ami au Mail On Sunday. Ils étaient dévastés quand Lupo est mort, comme tous les propriétaires de chiens le seraient, mais ont adopté le nouveau chiot juste avant son décès. Ils espéraient qu'un chien plus jeune offrirait à Lupo de la compagnie et lui donnerait un peu plus de vie et d'énergie."

Le prince William et Kate Middleton ont annoncé la mort de Lupo le 22 novembre dernier.