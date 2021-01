Kate Middleton et William : Cette adorable photo de George affichée dans leur salon

Repartis se confiner dans leur maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, le prince William et Kate Middleton ont repris les visioconférences. Lors d'un appel vidéo avec des soignants, relayé sur le compte Instagram du palais de Kensington le 15 janvier 2021, les internautes ont ainsi pu apercevoir l'adorable portrait de George (7 ans) qui orne le salon des Cambridge.

Le duc et la duchesse ont discuté du service d'aide téléphonique Just 'B', qui offre aux soignants un soutien moral gratuit et confidentiel tous les jours. Une initiative soutenue par la Royal Foundation depuis l'été 2020, dans le cadre de ses efforts contre la pandémie de coronavirus. Comme pour chacune de leurs visioconférences, le décor autour du prince William et Kate Middleton a été choisi avec soin. Si plusieurs photos de famille étaient exposées lors de leurs appels vidéos effectués durant leur automne au palais de Kensington, seul un cliché encadré était visible vendredi : une photo personnelle du prince George de Cambridge.

Sur ce cliché qui avait été dévoilé au public en juillet 2019, à l'occasion de son sixième anniversaire, le grand frère de Charlotte et Louis (5 et 2 ans) apparaît tout sourire, allongé dans l'herbe, vêtu du maillot de foot de l'équipe nationale anglaise. Un joli portrait d'autant plus intime qu'il a été réalisé par Kate Middleton. Cela fait plusieurs années maintenant que la duchesse peaufine ses talents de photographe amateur en immortalisant régulièrement ses enfants.