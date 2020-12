Kate Middleton, William et les enfants : leur dernière sortie en famille sous le feu des critiques

Après avoir profité d'une sortie en famille, le prince William et Kate Middleton se retrouvent au coeur de vives critiques outre-Manche... Dimanche 20 décembre 2020, en fin d'après-midi, le duc et la duchesse de Cambridge ont emmené leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans), au parc Luminate, une promenade illuminée sur le thème de Noël, installée sur le domaine royal Sandringham (Norfolk). Là-bas, semble-t-il par hasard, ils y ont retrouvé le prince Edward, son épouse la comtesse Sophie de Wessex et leurs deux enfants, Louise et James (17 et 13 ans). Sauf que dans cette région en cette fin d'année, les rassemblements en extérieur de plus de six personnes de foyers différents sont interdits, en raison de la pandémie de coronavirus.

Comme l'a rapporté le Daily Mail lundi, photos volées à l'appui, les deux familles sont arrivées séparément, les Cambridge depuis leur demeure d'Anmer Hall, située non loin de là, et les Wessex depuis la région du Surrey et leur maison de Bagshot Park. Les deux familles avaient des créneaux horaires proches pour visiter le parcours illuminé et ont donc profité de cette promenade à neuf, en dépit de la mesure sanitaire en vigueur en ce moment dans cette zone géographique. Un regroupement passible d'une amende de 200 livres (environ 220 euros).

Au cours de leur visite, les Cambridge et les Wessex ont également profité d'une pause boissons et Chamallows grillés, achetés à un stand ambulant. "Ils enfreignaient clairement les règles Covid, à mon avis, car ils étaient neuf de deux ménages distincts, un visiteur a-t-il rapporté au tabloïd. Ils passaient évidemment tous une soirée amusante. On pouvait dire que les jeunes royaux passaient un bon moment. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait une règle pour eux et une autre pour le reste d'entre nous. C'était assez flagrant."