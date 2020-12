Elizabeth II : Enfin les grandes retrouvailles avec Kate, William et Charles à Windsor

La mini tournée des Cambridge s'est terminée en beauté ! Le 8 décembre 2020, le prince William et Kate Middleton ont achevé leur tournée de 48 heures à travers le Royaume-Uni en se rendant à Windsor. Le couple a ainsi pu retrouver la reine Elizabeth, le prince Charles, Camilla Parker-Bowles, mais aussi la princesse Anne, le prince Edward et Sophie de Wessex, pour de grandes retrouvailles (à un mètre de distance) au pied du château. La famille royale ne s'était plus réunie ainsi depuis le mois de mars et la cérémonie du Commonwealth, à cause de la pandémie.

La reine et ses proches se sont retrouvés pour la bonne cause : tous ont en effet remercié en personne des employés de plusieurs organisations de bienfaisance de la région du Berkshire, qui seront mobilisés pendant les fêtes de fin d'année. Sapins décorés et chants de Noël interprétés par la chorale de l'Armée du Salut, l'ambiance était chaleureuse malgré le froid de cette soirée de décembre.

Mardi soir, Kate Middleton a une nouvelle fois misé sur un look parfaitement dans le ton de cet évènement festif en ressortant son long manteau vert signé Catherine Walker. Une pièce hivernale qu'elle avait déjà porté lors de son voyage officiel en Irlande, en mars dernier. Plus tôt dans la journée, la duchesse de Cambridge s'était illustrée dans un premier look de fin d'année éclatant...