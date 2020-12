Kate Middleton et William : Début de tournée en train royal... sur leur musique de Noël préférée

Et c'est parti pour une tournée express de 48 heures ! Le 6 décembre 2020, le prince William et Kate Middleton ont entamé un voyage à travers le Royaume-Uni afin d'aller à la rencontre des travailleurs mobilisés en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Laissant George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) à leurs nounous, le duc et la duchesse de Cambridge ont quitté Londres et la gare d'Euston en embarquant à bord du train royal, prêté par la reine Elizabeth II.

Plus de 2000 kilomètres à parcourir avec neuf stops entre l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de Galles : Kate Middleton et William n'auront pas une minute de répit ces deux prochains jours. Lors de leur départ dimanche soir, l'esprit était à la fête dans la gare d'Euston puisque le couple avait convié le chanteur gallois Shakin' Stevens afin qu'il vienne interpréter son titre phare Merry Christmas Everyone. "J'adore, c'était agréable d'être invité. Et c'est eux qui ont choisi la chanson. Je suis ravi", l'artiste de 72 ans a-t-il commenté, comme l'a rapporté le Daily Mail.

Tout en se déhanchant sur leur chanson de Noël préférée, le duc et la duchesse se sont entretenus avec plusieurs employés de la gare qui continuent d'assurer le transport des Londoniens malgré la pandémie. Le couple a également laissé un mot sur un tableau de la gare et souhaité de joyeuses fêtes de fin d'année à tous les employés ferroviaires.