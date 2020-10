Le prince William, papa sur ses gardes : Charlotte aime les ennuis ! Il se confie

Il n'est pas rare d'entendre le prince William donner des nouvelles de ses trois enfants lors de ses sorties officielles, surtout lorsque des fans l'interrogent directement sur George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) ! Le 5 octobre 2020, la chaîne britannique ITV a diffusé un documentaire inédit intitulé Prince William: A Planet for Us All [Une planète pour nous tous], programme dans lequel le duc de Cambridge voyage partout dans le monde pour aller à la rencontre de personnes mobilisées en faveur de la cause environnementale.

Un passage du film montre le mari de Kate Middleton entouré d'élèves d'une école primaire de Liverpool, qui ont contribué à la construction d'un jardin, y compris un grand hôtel pour insectes baptisé Bugingham Palace. Un drôle de clin d'oeil qui n'a pas manqué de faire sourire le prince William. Tout en présentant fièrement leur projet, certains écoliers l'ont questionné sur ses enfants : "Est-ce que la princesse Charlotte est plus coquine que le prince George ?", a d'abord lancé une jeune fille curieuse. "Non, ils sont tout aussi taquins l'un et l'autre. Ils sont très coquins", a répondu le Britannique de 38 ans.

Une autre écolière a également demandé : "Est-ce-que le prince George a appris le floss [danse virale dans laquelle on balance les bras de droite à gauche avec le bassin en mouvement inverse, NDLR] ?" Le prince William lui a alors répondu avec dérision : "Non, Charlotte sait flosser. Elle peut déjà flosser à 4 ans. Ouais, vous ne voulez pas me voir flosser. Catherine peut, mais pas moi. Me voir flosser, c'est comme regarder un très mauvais film." Dans un autre passage, alors qu'il discute avec une mère et sa fille, le duc de Cambridge affirme également : "Est-ce que tu aimes les ennuis ? Tu es comme ma petite Charlotte !"