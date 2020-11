Kate Middleton : Ces jolies photos de famille exposées dans son salon de Kensington

Ce décor en photos apporte une touche personnelle à cette visioconférence. Une mise en scène de portraits qui n'est pas sans rappeler celle qui entoure la reine Elizabeth lors de son traditionnel discours de fin d'année depuis Buckingham. Le choix des portraits et leur disposition changeant à chaque fois sont généralement propice à des interprétations plus ou moins fondées sur l'ambiance familiale au sein du clan Windsor, notamment lors le prince Harry et Meghan Markle sont "oubliés"...