Kate Middleton : Un détail touchant dans son dernier look ne passe pas inaperçu

C'est une apparition pour le moins impériale que Kate Middleton a offerte aux Londoniens le 8 novembre 2020. Comme chaque année, la duchesse de Cambridge a rejoint le reste de la famille royale pour la cérémonie du Remembrance Sunday [la Journée du Souvenir, NDLR] au Cénotaphe de Londres. Et comme à son habitude, pour ce nouvel hommage aux soldats morts pour leurs pays, l'épouse du prince William portait trois coquelicots sur son élégant manteau de style officier. Mais que signifie donc cette broche au rouge éclatant, particulièrement mise en valeur par ce total-look noir solennel ?

Aussi bien au sein de la famille royale que parmi leurs concitoyens et ce, tout au long du mois de novembre, il est coutume de porter un "poppy" [coquelicot en anglais], la fleur symbolisant le souvenir et l'espoir pour un avenir meilleur, signe de soutien aux forces armées. Bien qu'elle n'ait jamais été confirmée par le palais de Buckingham, une théorie affirme que l'on peut porter un coquelicot pour chaque proche mort au combat. Ainsi, Kate Middleton en porterait trois pour les trois frères de son arrière-grand-mère Olive Middleton, qui se sont battus et sont morts pendant la Première Guerre mondiale.

Mais pourquoi la reine Elizabeth s'est-elle affichée avec cinq "poppies" dimanche dernier, au balcon de Whitehall, d'où elle a assisté à la cérémonie en respectant la distanciation sociale ? Une autre théorie avance que chacun de ces cinq coquelicots symboliserait une branche de l'armée : la Royal Air Force [armée de l'air], la Navy [marine], l'armée de terre, les femmes et la protection civile. Pour ce qui est de l'hypothèse de porter les coquelicots sur la gauche, du côté du coeur, le site Internet de la légion britannique répond clairement : "Il n'existe pas de manière 'correcte' de porter un coquelicot. C'est une question de choix personnel si quelqu'un choisit de porter un coquelicot et comment il choisit de le porter. La meilleure façon de porter un coquelicot est simplement avec fierté."