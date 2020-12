Kate Middleton et William : George, Charlotte et Louis, vedettes du tapis rouge à Londres

Kate Middleton et le Prince William ont foulé pour la première fois le tapis rouge avec leurs enfants George (7 ans), Charlotte (5 ans) et Louis (2 ans) lors d'une représentation spéciale de pantomime au London Palladium le 11 décembre 2020 à Londres. Parés de leurs plus beaux atours, les enfants du couple royal britannique ont défilé sur le red carpet en tenant sagement la main de leurs parents.

Le plus grand, George, était habillé d'un pull à rayures et d'une chemise ainsi que d'un élégant pantalon. Comble du chic, le fils ainé du duc et de la duchesse de Cambridge est apparu avec des derbies noires vernies. Sa soeur Charlotte était vêtue d'une robe à carreaux alors que Louis portait un ravissant gilet bleu à gros boutons en laine. Pour cet événement, Kate avait quant à elle opté pour une robe longue en soie de la marque Alessandra Rich.