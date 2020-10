Louis de Cambridge, craquant, dévoile sa voix pour la toute première fois !

Emploi, santé, éducation... La pandémie de Covid-19 affecte absolument tous les domaines. Elle n'a pas entamé l'enthousiasme des princes George et Charlotte, qui sont retournés à l'école en septembre dernier, et de leur petit frère Louis. Les enfants du prince William et Kate Middleton ont eu le privilège de s'instruire d'avantage en interrogeant, de vive voix, un célèbre présentateur spécialiste de la nature !

"Sir David Attenborough, nous avons des questions pour vous...", écrit le compte Twitter du duc et de la duchesse de Cambridge. Ces questions ont été posées directement par George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans). Les trois enfants du prince William et de Kate Middleton ont interrogé l'historien et présentateur télé sur les animaux. Ainsi, les internautes ont découvert la voix du petit Louis pour la première fois.

"Selon vous, quel sera le prochain animal en voie d'extinction ?", a commencé l'aîné de la famille, George. David Attenborough a évoqué les gorilles d'Afrique centrale et a exprimé son souhait de ne voir aucun autre animal menacé.

Charlotte, elle, a révélé son amour pour les araignées. "Aimez-vous aussi les araignées ?", a demandé la fillette à David Attenborough. L'homme partage sa fascination pour les arachnides, pourtant impopulaires car jugés effrayants. L'expert a pourtant un autre animal préféré, et en a confié le nom au benjamin de la bande, le prince Louis.