Kate Middleton de sortie en famille : nouvelle robe canon hors de prix !

Heureusement que la duchesse de Cambridge est du genre à rentabiliser ses vêtements en les portant plusieurs fois ! Le 26 septembre 2020, le palais de Kensington a dévoilé de nouvelles photos de Kate Middleton, de sortie en famille avec le prince William et leurs trois enfants : George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans). L'occasion pour la Britannique de 38 ans de dévoiler un nouveau look réussi, mais coûteux !

Plus tôt cette semaine, dans les jardins de Kensington, les Cambridge ont eu la chance de prendre part à une projection privée du nouveau film du Britannique David Attenborough : A Life On Our Planet. Le journaliste scientifique, écrivain et naturaliste se trouve être un ami proche de la famille. Pour cet événement spécial, Kate Middleton est apparue radieuse avec son brushing XL aux ondulations rebondissantes et sa nouvelle robe éthique en chambray de coton signée Gabriela Hearst, une marque uruguayenne soucieuse de l'environnement. Il s'agit du modèle Marley, toujours disponible à la vente, si tant est que vous avez 1390 euros à disposition !