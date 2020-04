Kate Middleton dévoile sa célébrité préférée : un choix surprenant !

Elle a déjà eu l'occasion de discuter avec Michelle Obama, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Jennifer Lopez, Uma Thurman, Beyoncé, Nicole Kidman... Mais c'est un tout autre genre de personnalité que Kate Middleton a le plus aimé rencontrer. Le 8 avril 2020, lors d'une visioconférence avec des écoliers du nord de l'Angleterre, la duchesse de Cambridge a en effet confié le nom de la célébrité qu'elle a tout particulièrement appréciée.

Une certaine Anita Ghidotti, directrice générale du Pendle Trust, a témoigné de cet échange entre Kate Middleton et les élèves auprès du magazine Hello ! : "Les enfants leur ont demandé quel était la meilleure personne célèbre qu'ils ont rencontrée, quelque chose dont je parie qu'on ne la leur demande pas souvent ! La duchesse a dit que George [son fils aîné, NDLR] regardait beaucoup David Attenborough, la série Planète Bleue et autres choses du genre, donc que ce serait celle-là." Sir David Attenborough est un journaliste scientifique, écrivain et naturaliste britannique qui a notamment travaillé pour la BBC et prêté sa voix à la série documentaire Planète Bleue sur la faune et la flore marine, en 2001.