Kate Middleton ressort son sac Chanel pour un nouveau look d'automne réussi

Kate Middleton est la marraine royale de ce musée depuis 2013, un rôle hérité de la princesse Diana. Comme le rappelle Hello!, la mère de George, Charlotte et Louis (6 ans, 4 ans et 1 an) avait confié lors d'une précédente visite en 2017 que ses enfants aimaient tout particulièrement cet endroit : "Je me souviens que je visitais le musée d'Histoire naturelle enfant, en étant inspirée par un amour de la nature. Et aujourd'hui, en tant que parent, je ressens cette même joie à nouveau avec mes propres enfants qui adorent venir ici, et pas seulement pour voir le T-Rex, figurez-vous."

C'est justement en compagnie de ses deux aînés et du prince William que Kate Middleton a profité d'une journée sportive en famille, samedi dernier, en assistant au match de Premier League de l'Aston Villa contre Norwich City. Dans quelques jours, c'est seuls que le duc et la duchesse de Cambridge entameront un nouveau voyage officiel au Pakistan, du 14 au 18 octobre.