Kate Middleton : Nouvelle robe éclatante avant de partir pour le Pakistan

Que ce soit depuis Johannesburg ou Londres, la famille royale britannique est sur tous les fronts cette semaine. Tandis que le prince Harry et Meghan Markle achèvent leur tournée royale en Afrique, Kate Middleton et le prince William ont fait une nouvelle apparition ce 2 octobre 2019. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus au centre culturel Aga Khan, en amont de leur voyage au Pakistan, du 14 au 18 octobre prochain.

Accueilli par le prince Shah Karim Al Hussaini, Aga Khan IV, 82 ans, le couple royal a rencontré d'autres personnalités oeuvrant en faveur de la culture pakistanaise. Pour l'occasion, Kate Middleton a dévoilé une toute nouvelle robe de la marque ARoss Girl x Soler. Toujours en vente sur le site Net-à-porter, au prix de 650 euros, cette pièce en soie élégante et féminine est presque en rupture de stock, quelques heures seulement après l'apparition de la duchesse.

Cette visite des Cambridge est le second engagement officiel du couple depuis la rentrée. Le 26 septembre dernier, le prince William et Kate Middleton étaient à Birkenhead, près de Liverpool, pour assister à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau navire britannique d'exploration polaire, le RSS Sir David Attenborough. Une sortie pour laquelle la duchesse du recyclage avait ressorti son manteau bleu favori Alexander McQueen. Avant ça, le couple avait accompagné ses aînés George et Charlotte (6 et 4 ans) pour leur rentrée scolaire à St Thomas's Battersea. Seul leur cadet, Louis (1 an), n'est pas apparu depuis juillet dernier.