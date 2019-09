Kate Middleton en mer avec William, elle ressort son manteau favori

Tandis que Meghan Markle, Harry et leur petit Archie poursuivent leur tournée royale en Afrique avec éclat, c'est au tour du prince William et Kate Middleton de faire parler d'eux. Le 26 septembre 2019, le duc et la duchesse de Cambridge ont effectué leur premier engagement officiel en duo depuis la rentrée.

Le couple royal s'est rendu à Birkenhead, près de Liverpool, pour assister à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau navire britannique d'exploration polaire, le RSS Sir David Attenborough. Pour l'occasion, Kate Middleton n'a pas failli à sa réputation de duchesse du recyclage en ressortant l'un de ses manteaux favoris : un modèle bleu signé Alexander McQueen, déjà porté pour un événement avec la Royal Air Force en 2016, mais aussi lors de son voyage en Nouvelle-Zélande en 2014 et pour les 70 ans du Débarquement à Arromanches-les-Bains la même année. Cette habitude de porter à plusieurs reprises de jolies pièces semble d'ailleurs inspirer sa belle-soeur Meghan Markle : depuis le début de sa tournée en Afrique, entamée le 23 septembre, la duchesse de Sussex est apparue vêtue de robes ayant déjà fait leurs preuves par le passé, y compris des tenues de grossesse !

La dernière apparition de Kate Middleton datait du 19 septembre dernier à Londres, lorsqu'elle avait effectué une visite surprise de l'hôpital pour enfants Evelina. Son mari était quant à lui en Écosse puisque, trois jours plus tard, il a été aperçu au côté de sa grand-mère la reine à l'église Crathie Kirk de Ballater. Avant ça, ils avaient tous les deux accompagné leurs aînés George et Charlotte (6 et 4 ans), pour leur rentrée scolaire à l'école St Thomas's Battersea.