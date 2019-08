Kate Middleton en Ecosse : manteau et robe recyclée pour une messe estivale

C'est une véritable délégation royale qui s'est rendue à la messe ce dimanche. Ce 25 août 2019 en Écosse, Kate Middleton et le prince William ont accompagné Elizabeth II à l'église de Crathie Kirk, non loin du château de Balmoral. Accompagnés de leurs trois enfants (les prince George et Louis et la princesse Charlotte), les Cambridge sont arrivés jeudi dernier à bord d'un vol low cost pour quelques jours de vacances avec la reine et d'autres membres de la famille royale.

C'est installée au côté de la monarque de 93 ans, éclatante en rose, que Kate Middleton a fait le voyage jusqu'à l'église. Un privilège qu'elle avait déjà reçu en mars dernier lors de son tout premier déplacement en tête-à-tête avec Elizabeth II. Côté look, la duchesse de 37 ans a misé sur un épais manteau à double boutonnage : difficile de croire que nous sommes bel et bien en août... Au-dessous, il semble qu'elle a ressorti sa robe imprimée plumes de paon de chez Michael Kors. Cette spécialiste du recyclage de tenues l'avait déjà portée en mars pour un engagement officiel à Blackpool. Ce dimanche, Kate Middleton et la reine ont affiché une certaine complicité à l'arrière de la Bentley, tandis que le prince William était assis à l'avant du véhicule.

D'autres membres de la famille royale étaient de la partie : le prince Charles et son épouse Camilla Parker-Bowles, de même que le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie et leur fille Louise. Grands absents de cette réunion familiale en Écosse, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas pris part à ce rendez-vous annuel. Sans répondre aux vives critiques l'accusant d'hypocrisie pour avoir multiplié les déplacements en jet privé avec son épouse, le duc de Sussex a répondu à un engagement officiel samedi. Le Britannique de 34 ans a en effet assisté à la finale de Rugby de la League Challenge Cup organisé à Londres.