Kate Middleton : Ce secret beauté confié à Michelle Obama, qui ne le quitte plus

Deux femmes de pouvoir entre Londres et Washington, un secret beauté commun : il y a de ça plusieurs années, Kate Middleton aurait chaudement recommandé un de ses produits de beauté fétiches à Michelle Obama. Une ancienne interview du maquilleur chouchou de l'ex-First Lady, Carl Ray, a récemment refait surface. Et à en croire le témoignage du make-up artist au magazine Celebrities Style en 2016, la duchesse de Cambridge ne jure que par un seul soin anti-âge.

Kate Middleton aurait conseillé à Michelle Obama d'investir dans le Biotulin Supreme Skin Gel, un soin sans parfum, à base d'ingrédients naturels tels que le Spilanthol, qui serait "incroyable" pour effacer les effets du temps sur la peau du visage. Une promesse qui serait visible dès la première application et ce, en seulement une heure : "Les résultats sont comparables à des injections, mais bien plus simple à utiliser. Quand vous l'appliquez sur votre peau, c'est absorbé rapidement, ça lisse la peau pour la rendre douce et souple avec la fermeté que nous désirons tous", vante la marque allemande, qui vend son flacon de 15 ml à près de 40 euros.