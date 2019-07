Kate Middleton : Son gloss est français et ne coûte que 21 euros

Autant le maquilleur préféré de Meghan Markle a déjà évoqué les produits fétiches de la duchesse de Sussex, autant l'équipe royale de Kate Middleton se veut plus discrète quant à ses habitudes beauté. En plus du gloss Clarins, le magazine américain Harper's Bazaar a compilé les différents produits que la duchesse de Cambridge utiliserait régulièrement : la palette Naked Smoky de chez Urban Decay, le Beauty Sleep Elixir de Beuti qu'elle aurait même recommandé à Meghan Markle, les vernis Essie ou encore le Touche Eclat de chez Yves Saint Laurent. Elle serait aussi une habituée des produits Bobbi Brown pour le teint, les sourcils et les lèvres.