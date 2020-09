Kate Middleton et le prince Louis en balade à Londres: à 2 ans, il a bien grandi

Une duchesse de Cambridge au naturel et souriante, avec son jeune prince dans les bras... En couverture du magazine italien Chi, pour son édition du 15 septembre 2020, Kate Middleton apparaît comme on la voit rarement, en tenue décontractée dans les rues de Londres. Un cliché qui met en scène la jolie complicité qui lie l'épouse du prince William à leur petit dernier, le prince Louis, 2 ans.

À en croire la publication italienne, Kate Middleton et son benjamin étaient coincés dans les bouchons londoniens après avoir déposé George et Charlotte (7 et 5 ans), à l'école St Thomas's Battersea, dans le Sud-Ouest de la capitale. La Britannique de 38 ans a donc "décidé de sortir de la voiture d'escorte et a parcouru un tronçon de route en tenant son fils dans ses bras, puis par la main, parmi les gens." Sur la photo, la duchesse de Cambridge apparaît sans fard, mais non moins lookée en jupe imprimée Massimo Dutti. De telles photos sont très rares tant le palais de Kensington veille au grain... Le magazine Chi risque ainsi de s'attirer les foudres de la famille royale britannique !