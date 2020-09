Kate Middeton et William : La drôle de passion de Louis et Charlotte

La personnalité du prince Louis se dévoile au fil des confidences de ses parents. Le 15 septembre 2020, le prince William et Kate Middleton étaient de sortie dans l'Est de Londres pour une série de visites. Revenus de leur confinement à la campagne, dans leur demeure d'Anmer Hall, le duc et la duchesse de Cambridge sont allés à la rencontre de plusieurs communautés de la capitale faisant face à la pandémie de coronavirus. L'occasion pour le couple de donner des nouvelles de ses enfants, George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans).

Avant d'enfiler leurs tabliers pour un atelier bagels en fin de journée, Kate Middleton et son mari se sont rendus dans un centre pour l'emploi près du London Bridge. Comme l'a rapporté People, en discutant avec un certain Lloyd Graham, travaillant pour l'entreprise de bâtiment Keltbray, le prince William a affirmé : "Les enfants, surtout Louis, adoreraient venir et voir ça, les pelleteuses, ils adorent ça." Ce à quoi son épouse a ajouté dans la foulée : "N'oublie pas Charlotte ! Elle aussi adore ça."