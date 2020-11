Kate et William en deuil : perte d'un être cher, leur hommage singulier

Quand un membre de la famille s'en va, c'est toujours une sacré émotion. Bien qu'il n'ai jamais eu de titre royal, le chien Lupo s'était creusé une place de choix dans le coeur de ses maîtres : Kate Middleton, leprince William et leurs trois enfants. Depuis leur compte Instagram officiel, le duc et la duchesse de Cambridge ont tenu à rendre hommage à leur fidèle compagnon, Lupo, avec une photo en noir et blanc.

"Nous sommes très attristés d'apprendre la mort de notre cher chien, Lupo, survenue le week-end dernier. Il a été le coeur de notre famille pour les neuf dernières années et il va tellement nous manquer", ont écrit Kate et William, le dimanche 22 novembre 2020.

Fan absolu de chiens, James Middleton (le frère de la duchesse) a été très attristé de cette perte. Sur Instagram, il a expliqué que Lupo avait un lien de parenté avec ses chiens. "Rien ne peut vous préparer à la perte d'un chien. Pour ceux qui n'en ont jamais eu, c'est dur de comprendre ce décès. Un chien n'est pas juste un animal, il est un membre de la famille, un meilleur ami, un compagnon loyal, un professeur et un psychologue", a tendrement écrit James Middleton.

Kate et William avaient adopté Lupo en 2012, près d'un an avant la naissance de leur premier fils, le prince George. On dit qu'ils auraient pris Lupo lors d'une période particulièrement compliquée de leur vie. "Quand le prince William est parti dans les îles Falkland pour six semaines, il racontait à un diner de la Air Force à quel point c'était difficile pour Kate de le voir partir pour six semaines. C'est là qu'ils ont adopté l'épagneul", racontait Natalie Bressani lors du diner de noël de la Air Force, en 2018.

Lupo, un ami des enfants