Kate Middleton : Look de rentrée innovant et collier hommage à ses enfants

Fini les longues robes fleuries, place aux pulls et manteaux d'automne ! Le 6 octobre 2020, Kate Middleton a fait sa rentrée à l'Université de Derby, au centre de l'Angleterre. L'occasion pour la duchesse de Cambridge de dévoiler un nouveau look de saison qui sort (subtilement) de sa zone de confort.

D'ordinaire, l'épouse du prince William mise sur des manteaux cintrés, ajustés sur sa taille fine. Mais mardi, la Britannique de 38 ans est apparue vêtue d'un modèle bien différent : un manteau long à carreaux, aux épaules tombantes et manches larges, signé Massimo Dutti, sa marque fétiche du moment. Une coupe oversized, moderne et parfaitement dans les tendances de cette saison. Pour compléter son look, elle avait opté pour un petit pull bleu ciel, également de chez Massimo Dutti, un pantalon taille haute et des escarpins pointus à talons larges.

Côté accessoires, le collier doré de la duchesse n'est pas passé inaperçu : il s'agit d'un modèle de la marque irlandaise All The Falling Stars avec trois médailles marquées des initiales de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans). Un accessoire qui lui a été offert lors de son voyage en Irlande avec William en mars dernier, juste avant qu'ils n'aillent se confiner à la campagne, dans leur demeure d'Anmer Hall. Kate Middleton avait déjà porté ce collier lors d'une sortie dans un parc de Londres le 22 septembre dernier, avec un look de fin d'été plus décontracté. À l'image de sa belle-soeur Meghan Markle, la duchesse de Cambridge affectionne de plus en plus les bijoux fins, dorés et personnalisés !