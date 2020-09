Kate Middleton : Baskets et brushing XL, la duchesse en toute décontraction

La duchesse du recyclage a encore frappé ! Le 22 septembre 2020, Kate Middleton a effectué une nouvelle sortie en solo dans le Sud de Londres, au Battersea Park, pour aller à la rencontre de jeunes mères s'entraidant pendant la crise sanitaire. L'occasion pour la Britannique de 38 ans de se composer un nouveau look tout aussi efficace qu'abordable.

Pour cette nouvelle apparition, la mère de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) a misé sur son pantalon rose de chez Marks & Spencer. Un modèle qui avait déjà fait ses preuves en mars dernier avec sa veste de tailleur assortie lorsque, déjà mobilisée au début de la pandémie, elle avait visité un centre d'appel d'urgence avec son mari. Ce pantalon au rose chatoyant prolongeant l'été, vendu au prix de 59 livres (soit environ 64 euros), a à son tour été victime du Kate Effect puisqu'il s'est rapidement retrouvé en rupture de stock...

Pour compléter son look du jour, décontracté mais non moins réussi, Kate Middleton avait opté pour un simple top blanc à manches courtes, au décolleté flatteur, mettant en valeur ses fins colliers dorés. La duchesse de Cambridge a complété sa tenue avec son modèle de prédilection en matière de petites baskets blanches : les classiques de chez Superga. Côté mise en beauté, place au brushing XL et aux ondulations rebondissantes, sa nouvelle couple fétiche depuis la rentrée.

Voilà maintenant plusieurs semaines que Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants ont regagné leur palais de Kensington après cinq mois de confinement à la campagne, dans leur demeure d'Anmer Hall (dans le Norfolk). Après être restés mobilisés à distance par visioconférence, les Cambridge ont repris leurs visites, tandis que George et Charlotte ont regagné leur école de St Thomas's Battersea. Un "soulagement" pour le prince William et Kate Middleton qui, comme la plupart des parents pendant le confinement, se sont retrouvés à faire l'école à la maison.